نائب: منصبا أمين مجلس الوزراء ومدير مكتب عبد المهدي مناصفة بين الإصلاح والفتح

2019/06/13 | 19:14

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بغداد :سومر نيوز

أكد تحالف الفتح، الخميس، ان التصويتات التي جرت داخل البرلمان كانت مناصفة بين الإصلاح الفتح، مبينا ان م...

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