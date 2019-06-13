العبادي يبحث مع السفير الامريكي الجديد مجمل الاوضاع السياسية والعامة في البلد والمنطقة

2019/06/13 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مع سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد في بغداد ماثيو تيلور، مجمل الاوضاع السياسية والعامة في البلد والمنطقة.وقدم العبادي التهنئة للسفير الامريكي بمناسبة تسنمه مهامه متمنيا له التوفيق في عمله والمساهمة بتنسيق المواقف وتعزيز التعاون بين البلدين.

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