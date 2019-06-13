ائتلاف النصر: الحكومة الحالية اسوأ من حكومات المحاصصة

2019/06/13 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، عن اتخاذه “المعارضة التقويمية” البنّاءة تجاه الحكومة، مؤكدا انّ الحكومة الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، هي اسوأ من حكومات المحاصصة.وقالت عضو الائتلاف ايات مظفر نوري في بيان صحفي ان “دعم او معارضة حكومة عادل عبدالمهدي لا يتصل بحصة النصر منها وموقعه فيها ، بل يتصل بالتزامها بالبرنامج الحكومي وتأديتها […]

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