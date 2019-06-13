العربي الجديد: أمريكا هربت العشرات من قياديين داعش مقابل مبالغ مالية ضخمة !

2019/06/13 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشفت صحيفة “العربي الجديد”، الخميس، عن قيام القوات الأميركية بتهريب عشرات القيادات بتنظيم “ داعش” الإجرامي مقابل مبالغ مالية، مبينة وجود معتقلين عراقيين جرى أسرهم في الباغوز من قبل الأكراد وأخذهم الأميركيون.ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مسؤولين عراقيين قولهم، إن “ما بين 40 إلى 50 مقاتلاً عراقياً جرى اعتقالهم في بلدتي […]

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