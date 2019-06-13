أسعار النفط تشهد قفزة نوعية بعد حادث الناقلتين في خليج عمان

2019/06/13 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان.وجرى تداول عقود مزيج “برنت” العالمي بحلول الساعة 09:22 بتوقيت غرينيتش، عند 61.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.83% عن التسوية السابقة.فيما تم تداول المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 51.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.17% عن مستوى […]

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