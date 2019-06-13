رومانيا تنفي للأردن وجود قرار بنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

2019/06/13 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم (الخميس)، أن سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري، أكدت عدم وجود قرار بنقل سفارة بلادها لدى إسرائيل إلى القدس، مشيرة إلى «التزام بلادها موقفها التاريخي وموقف الاتحاد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية، المتمسك بحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع».وأوضحت الوكالة أن غريغوري، التي تزور الأردن، بحثت مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «المستجدات الإقليمية، وفِي مقدمتها القضية الفلسطينية».من جهته، أكد الصفدي أن «حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، هو شرط تحقيق السلام الشامل في المنطقة».وأشار إلى «موقف الأردن الثابت من أن القدس مفتاح السلام، ورفض أي قرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لكل الجهود المستهدفة حل الصراع».وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اعترف في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، في قرار لاقى موجة استنكار ورفضاً عربياً ودولياً.وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 25 مارس (آذار) الماضي، إلغاء زيارة كانت مقررة إلى رومانيا «نصرة للقدس»، غداة موقف رئيسة الحكومة الرومانية فيوريكا دانسيلا بشأن عزمها نقل سفارة بلادها لدى إسرائيل إلى القدس.





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