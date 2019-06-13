ماذا نعرف عن السفينتين المصابتين في خليج عُمان؟

2019/06/13 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت ناقلتا نفط لهجوم في خليج عُمان، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة فيهما، واشتعلت النيران في إحداهما بعد تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.إحدى السفينتين هي «كوكوكا كورايجس»، التي بُنيت عام 2010، وتديرها شركة «BSM» ومقرها سنغافورة، وتملكها شركة «كوكوكا سانغيو» ومقرها اليابان.ويُشير موقع «مارين ترافيك» الدولي، المعنيّ بحركة الملاحة البحرية، إلى أن السفينة كانت تحمل علم بنما، وتصل الحمولة الإجمالية التي يمكن أن تحملها وتبحر بها بأمان نحو 27000 طن، بينما كانت تحمل خلال وقوع الحادث نحو 19349 طناً، ويبلغ طولها 170 متراً وعرضها 26.8 متر.ولا تزال السفينة في مكانها وعلى متنها 21 بحاراً أصيب واحد منهم فقط، حسب الشركة التي تُديرها والتي أوضحت أنها كانت تحمل مادة الإيثانول لحظة تعرضها للهجوم في طريقها إلى سنغافورة.وحددت الشركة موقعها الجغرافي بعد وقوع الحادث، إذ أشارت إلى أنها تقع على مسافة 70 ميلاً بحرياً عن ميناء الفجيرة و14 ميلاً بحرياً عن شواطئ إيران.أما السفينة الأخرى التي تعرضت للهجوم فهي «فرونت ألتاير»، التي تحمل علم جزر المارشال، وتديرها شركة بحرية دولية مقرها دبي، وتملكها شركة «فرونتلاين» ومقرها برمودا.وحسب موقع «مارين ترافيك»، بنيت السفينة عام 2016 وتصل الحمولة الإجمالية التي يمكن أن تحملها وتبحر بها بأمان إلى نحو 109894 طاًن، بينما كانت تحمل خلال وقوع الحادث نحو 62849 ألف طن.وكانت السفينة التي يصل طولها إلى 251.84 متر وعرضها إلى 44 متراً، في طريقها إلى تايوان، وتحمل نوعاً من أنواع النفط الخام، وعلى متنها 23 بحاراً تم إجلاؤهم جميعاً دون إصابات.وكشفت «بلومبرغ» أن إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لأضرار بالقرب من مضيق هرمز كانت قد أبحرت من السعودية، بينما أبحرت الأخرى من الإمارات.





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