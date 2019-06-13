المدرسة الأميركية المتحدة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لـ2019

2019/06/13 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت المدرسة الأميركية المتحدة في الكويت يوم الخميس الموافق 30 مايو الماضي بتخريج الدفعة الاولى من طلبتها لعام 2019، والبالغ عددهم 42 خريجاًَ وخريجة، تم قبولهم جميعا في جامعات عالمية عريقة في بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية، ومحليا في جامعة الكويت والجامعات الخاصة.اقيم الحفل تحت رعاية كريمة من نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد …

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