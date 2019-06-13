2019/06/13 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الهيئة العامة للترفيه، تحقيقا فورا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الترفيه: فتح تحقيق في تجاوزات فعالية ” بروجكت إكس “ صحيفة صدى الالكترونية.

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