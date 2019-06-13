«فلاي دبي».. 10 سنوات من صنع الإنجازات

2019/06/13 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن احتفالاتها التي تستمر شهراً، احتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس فلاي دبي، نضمت الناقلة احتفالا في ريل سينما بمول دبي، حيث تجمع موظفو الناقلة لمشاهدة الكيفية التي غيرت فيها فلاي دبي اسلوب السفر للناس في المنطقة.وفي الاحتفال تحدث غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، وقال: «طوال السنوات العشر الماضية نقلنا اكثر من 70 مليون …

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