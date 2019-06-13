مرسيدس GLB الجديدة مثالية للعائلات.. ومناسبة للطرق الوعرة

2019/06/13 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتميز سيارة الدفع الرباعي الجديدة مرسيدس-بنز GLB بملاءمتها لمختلف الطرق والتضاريس، إضافة إلى المساحة الرحبة الملائمة للعائلات؛ حيث تتسم هذه السيارة بخصائص القوّة، والأبعاد الأمامية والخلفية القصيرة، والتصميم الملائم للطرق الوعرة، إلى جانب نظام الدفع الرباعي 4MATIC الذي يأتي في السيارة تجهيزا اختياريا، ومصابيح الإضاءة الخاصة المصممة للقيادة على الطرق الوعرة، التي تساعد على الكشف …

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