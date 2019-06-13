ما سبب تعطيل قانون أزمة السكن؟

2019/06/13 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن الجنبة المالية وراء تأخير إكمال القراءة الثانية والتصويت على مشروع قانون أزمة السكن ومنح الأراضي للعائلات الفقيرة.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مشروع قانون أزمة السكن سيتم عرضه للقراءة الثانية داخل مجلس النواب قبل انتهاء الشهر الجاري ومن المؤمل ان […]

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