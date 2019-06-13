2019/06/13 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الامير العيداني عن توجيه قسم العقود الحكومية التابع الى ديوان محافظة البصرة بإعلان مناقصات مشاريع تنظيف شعب الرباط والمعقل و العشار والخليج الواقعة ضمن مركز المدينة .وقال ” العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص أنه وجه قسم العقود الحكومية شعبة اعلان المشاريع بإعلان مناقصات مشاريع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة يوجه العقود الحكومية بإعلان مناقصات مشاريع تنظيف الرباط والمعقل والعشار والخليج النعيم نيوز.

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