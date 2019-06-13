النيابة العامة السودانية توجه تهمة

2019/06/13 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجهة النيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، تهما بالفساد وغسيل أموال للرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بعد اكتمال كافة التحريات.

وأعلنت النيابة أنها وجهت للبشير

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