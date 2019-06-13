مناشدات عبر

2019/06/13 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الموصل

أفاد مصدر خاص لـ"العهد نيوز" ، اليوم الخميس، عن تعرض قرية العويسة وقرية الجفال في ناحية ربيعة بالموصل الى حريق.

وذكر المصدر أن القرية

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