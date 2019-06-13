نينوى: اندلاع حريق بمنطقة الدواسة في مدينة الموصل

2019/06/13 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "حريقا كبيراً يلتهم حديقة الشهداء في منطقة الدواسة/ الجانب الايمن من الموصل".يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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