التعادل الايجابي يفرض نفسه على مباراة الديوانية وبغداد في ممتاز الكرة

2019/06/13 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرض التعادل الايجابي 1-1 نفسه على مباراة الديوانية وأمانة بغداد، التي أقيمت على أرض ملعب الديوانية خلال افتتاح مباريات الجولة الـ12 من المرحلة الثانية للدوري العراق الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أبناء العاصمة التسجيل أولاً عن طريق اللاعب مصطفى كريم في الدقيقة 15، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب أنور مهدي.وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، إذ وصل بغداد الى النقطة 41 في المركز الثامن، فيما بلغ الديوانية، النقطة 33 في المركز الرابع عشر.

انتهى.ص.هـ.ح.

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