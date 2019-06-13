2019/06/13 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مجموعة من الصور، الشكل النهائي لإحدى محطات حافلات الرياض المكتملة.وأعلنت الشركة السعودية للنقل.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الشكل النهائي لإحدى محطات حافلات الرياض المكتملة صحيفة صدى الالكترونية.

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