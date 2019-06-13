«ذهبية» للفيحان ببطولة كأس الأمير للرماية بإيطاليا

2019/06/13 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الرامي عبدالرحمن الفيحان، أول من أمس، الميدالية الذهبية للعبة التراب الاولمبي في بطولة كأس أمير الكويت الدولية للرماية المقامة في ايطاليا.وعبر رئيس اتحاد الرماية المهندس دعيج العتيبي عن اعتزازه الكبير بفوز الكويت وتحقيقها المركز الأول في أولى مسابقات البطولة الدولية البارزة التي تشهد تنافسا بين أكثر من 400 رام من 16 دولة من …

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