الدعم النفسي للمسنّين

2019/06/13 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد: عمار كاظم – المسنّون هم آباؤنا وأُمّهاتنا الذين وصلوا إلى عمر، باتوا بحاجة إلينا، إلى دعمنا واحتضاننا وحبّنا ورعايتنا، بعد أن قاموا بأكثر ممّا عليهم طوال عمرهم تجاهنا، وأدّوا ما عليهم من مسؤولية وأكثر، وتحمّلوا منّا ما لا يتحمّله أحد غيرهم، وأوصلونا إلى ما نحن عليه.من حقّهم وهم يعيشون العمر المتقدّم، أن نكون …

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