العربي يقترب من ضم الأنصاري

2019/06/13 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر بركات – اقترب مسؤولو لجنة الكرة في النادي العربي من ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان طلال الأنصاري لصفوف الأخضر في الموسم المقبل، وذلك في ظل مفاوضات مع اللاعب وناديه خلال الفترة السابقة وتستمر حالياً للوصول إلى صيغة مالية ملائمة، لا سيما في ظل مطالب خيطان للاستغناء عن لاعبه.يأتي ذلك ضمن …

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