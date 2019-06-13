عروض تركية وخليجية على طاولة همام طارق

2019/06/13 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يتسحوذ لاعب المنتخب الوطني ونادي استقلال طهران الايراني، همام طارق، على اهتمام عدد من الأندية التركية والخليجية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وقال وكيل اعمال اللاعب، بهروز دزهبود لـ / المعلومة/ إن “اللاعب همام طارق، يحظى باهتمام كبير من قبل عدد من الاندية التركية والخليجية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية […]

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