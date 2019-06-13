روحاني:أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران

2019/06/13 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن الأمن في الخليج يمثل أهمية كبرى لإيران، وذلك بعد ساعات على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي الإيراني، أن “الأمن له أهمية كبيرة لإيران في هذه المنطقة الحساسة من الخليج والشرق الأوسط وآسيا والعالم بأسره، وأن إيران تحاول دائما تأمين السلام

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