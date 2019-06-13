شرطة ذي قار تعثر على 42 قطعة اثرية

2019/06/13 | 20:08

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قالت قيادة شرطة ذي قار ان قسم شرطة حماية الاثار والتراث عثر على 42 قطعة اثرية شمالي المحافظة .وذكر بيان للقيادة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شرطة حماية الاثار والتراث عثرت على 42 قطعة اثرية مختلفة الاحجام والاشكال ، خلال جولة امنية على المواقع الاثرية في قضاء الرفاعي “.وتابع البيان ان ” المضبوطات سلمت الى متحف الناصرية الحضاري الذي بدوره يقوم بنقلها الى المتحف الوطني في بغداد “.

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