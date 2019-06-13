رسميًا.. هازارد يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد {صور}

2019/06/13 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن نادي ريال مدريد عن اجتياز "إدين هازارد" صفقة الفريق الجديدة الفحوصات الطبية الشاملة، اليوم الخميس.

وتواجد البلجيكي الدولي منذ ساعات في مقر العيادة الخاصة بالنادي الإسباني في جامعة "سانيتاس لا مورليخا"، للخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع على العقود الرسمية.وأعلن ريال مدريد قبل أسبوع ضم "هازارد" من صفوف تشيلسي، في صفقة أكدت الصحافة الإسبانية أنها كلفت خزائن الملكي بمبلغ 100 مليون يورو.ومن المتوقع أن يظهر اللاعب أمام الصحافة والإعلام أثناء توقيعه للعقود الرسمية رفقة "فلورنتينو بيريز"، قبل التوجه لملعب "سانتياجو برنابيو" لتقديم مهاراته أمام جموع الجماهير الغفيرة المنتظرة بالمدرجات.انتهى

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