الوطني العراقي يتراجع مركزا واحدا في تصنيف

2019/06/13 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تراجع المنتخب الوطني العراقي، مركزا واحدا في تصنيف "الفيفا" للمنتخبات بعد ان تقدم أربعة مراكز في نيسان الماضي.

وحاز المنتخب الوطني العراقي على المركز {77} بعد ان كان في المركز {76} في تنصيف "الفيفا" للمنتخبات.وخسر المنتخب الوطني العراقي، الجمعة الماضي، امام نظيره التونسي بهدفين نظيفين في مباراة ودية احتضنها ملعب رادس بتونس.انتهى

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