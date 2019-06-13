2019/06/13 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي ريال مدريد عن اجتياز “إدين هازارد” صفقة الفريق الجديدة الفحوصات الطبية الشاملة، اليوم الخميس.وتواجد البلجيكي الدولي منذ ساعات في مقر العيادة الخاصة بالنادي الإسباني في جامعة “سانيتاس لا مورليخا”، للخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع على العقود الرسمية.وأعلن ريال مدريد قبل أسبوع ضم “هازارد” من صفوف تشيلسي، في صفقة أكدت الصحافة الإسبانية أنها كلفت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هازارد يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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