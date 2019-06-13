2019/06/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الشركة السعودية للكهرباء، إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة في تيار الكهرباء بمختلف.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” السعودية للكهرباء ” تواجه الانقطاعات المتكرر..



والأسعار في طريقها للزيادة صحيفة صدى الالكترونية.

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