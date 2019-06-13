رياح نشطة وسحب ممطرة على مناطق بالمملكة.. الجمعة

2019/06/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الافقية ...

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