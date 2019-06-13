استبعاد عمر خربين نهائيًا من تشكيلة المنتخب السوري

2019/06/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدرِّب فجر إبراهيم، اليوم الخميس، استبعاد المهاجم عمر خربين نهائيًا عن صفوف المنتخب السوري لكرة القدم، على خلفية عدم التزامه بالالتحاق بالمعسكر...

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