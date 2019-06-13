مكيفات المكاتب.. خطر داهم يهدد الصحة

2019/06/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق التحرير

انتشر استخدام مكيفات الهواء صيفًا في المكاتب ومقرات العمل؛ أملًا في احتواء درجات الحرارة المرتفعة، وتحسينًا لأداء الموظفين، رغم تأثير ال...

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