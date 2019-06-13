اعتصام «الإرادة»: لا لقتل الكلاب

2019/06/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد الحطاب – تقرير الفيديو أحمد الحافظ – احتضنت ساحة الإرادة، أمس، اعتصاماً، لكنه هذه المرة كان دفاعاً عن الكلاب، حيث رفع ناشطون في حقوق الحيوان لافتات منددة بتسميمها وقتلها.وتحت شعار «لا للتسميم نعم للتعقيم» تجمع الناشطون الحقوقيون، مطالبين بضرورة التعامل السلمي مع الحيوانات الضالة، لا سيما الكلاب.وأضاف القائمون على الاعتصام أن «التعقيم» …

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