عواد: وجود 5 محترفين له تأثير سلبي

2019/06/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم عبدالمولى – أعلن المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية سلمان عواد عن موعد تجمع اللاعبين 5 يوليو المقبل، استعداداً للموسم الجديد 2019 – 2020، ويتضمن البرنامج التركيز على النواحي البدنية، بعدها يتوجه الفريق 24 يوليو المقبل إلى معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية التي يستقر عليها مجلس الإدارة حتى الآن، على أن …

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