وفيات الخميس 13 يونيو 2019

2019/06/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين علي عيسى بو الملح، «51 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، للنساء: الرميثية، ق10، ش معاذ بن جبل، ج103، م29، ت: 99411148 – 60977222.محمد حزام خليف الأذينة، «73 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق12، ش6، م33، للنساء: سلوى، ق12، ش6، م41، ت: 99614896 – 99983999 – 51677188.حميد علي حسين البلوشي، «63 عاماً»، …

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