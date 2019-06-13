2019/06/13 | 20:13

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"تويتر" يحذف آلاف الحسابات المرتبطة بايران ودول اخرى

متابعة/..



قام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحذف حوالي 4,8 ألف حساب مشتبه بأنه مرتبط بالحكومة الإيرانية وأنه قد تم توظيفها سرا من قبل الحكومة.

وقام القائمون على الموقع بتتبع ومراقبة هذه الحسابات في العام الماضي ليقوموا بحذفها لاحقا بالإضافة لحسابات مرتبطة بروسيا وفنزويلا ومنطقة كاتالونيا في إسبانيا.

وبحسب المسؤولين عن الموقع فإن عملية حذف هذه الحسابات من أجل منع التدخل في الانتخابات والحفاظ على خطاب سياسي جيد، بحسب مانقلت "أسوشيتد برس".

كما وأكدت الشركة بأنها حذفت في العام الماضي حوالي 2,8 ألف حساب إيراني كان يستخدمها مزيفون.



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