فعاليات مخالفة في جدة .. و«الترفيه» تفتح تحقيقاً فورياً

2019/06/13 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الهيئة العامة للترفيه تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها لإحدى الفعاليات في مدينة جدة لم يتم ترخيص

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