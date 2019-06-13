اتحادات تضغط لاستثناء جامعات غير معتمدة

2019/06/13 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرا الخشاب – على الرغم من الدور المنوط باتحادات الطلبة لخدمة الدارسين وتلبية احتياجاتهم ومصالحهم، فإن بعض أعمال هذه الاتحادات تكشف عن مواقف سلبية تجاه جودة التعليم وقضية المخرجات الأكاديمية، اضافة الى تهاونها مع القرارات الضرورية لتطوير التعليم، بهدف التكسّب الانتخابي.ومع بدء التسجيل في البعثات الخارجية، تبدو اتحادات طلبة الكويت في الخارج مصّرة على …

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