منح دراسية سعودية للكويتيين

2019/06/13 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي أمس، عن فتح باب التسجيل في خطة المنح الدراسية المقدمة للطلبة الكويتيين من المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2019 ـــ 2020، ابتداء من 16 حتى 20 يونيو الجاري.ودعت الوزارة، في بيان صحافي، الطلبة الراغبين في التسجيل في تلك المنح الى زيارة الموقع الالكتروني للوزارة، للاطلاع على كيفية التسجيل والارشادات الخاصة …

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