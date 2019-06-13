الحسينان: كلية الصحة تنتقل إلى العديلية يناير المقبل

2019/06/13 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أميرة بن طرف – كشف نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط د.عادل الحسينان عن نقل مبنى كلية الصحة العامة، من موقعها الحالي في حرم الجابرية الجامعي، الى مباني الجامعة في العديلية، ضمن مباني كلية العلوم الحياتية.وبيّن الحسينان لـ القبس ان الادارة الجامعية ارتأت ان تنتقل كلية الصحة العامة الى مبنى العديلية، كون ان كلية …

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