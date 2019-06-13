طريق الشباب (حلقة ثقافية) العاهة لا تقعد الشجاع

2019/06/13 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- * د.رضا العطار

من النوادر التي ذكرها ادلر، السيكولوجي النمساوي، انه عرف من الحرب العالمية الاولى جنديين اصابت كل منهما قذيفة اطاحت بذراعه، وبريء كلاهما من الجراحة.

فلما انتهت الحرب ومضت سنوات لقيهما ادلر مصادفة، كلا على حدة، ولكن في وقت متقارب، فقال احدهما عندما رآه: (اني عاجز عن العيش، اجد جسمي كما لو كان عبئا، لان بتر ذراعي قد حال بيني وبين اي عمل نافع، وليتني كنت ميت.



بدلا من ان اعيش على هذه الحال.

وكان هذا الجندي شابا ولكن استنام الى كارثته وارتضى العجز والاستسلام، فصار يعيش كما لو كان شيخا هرما محطما.

وفي الاسبوع نفسه زاره ذلك الجندي الآخر الذي بترت ذراعه ايضا، عقب الاصابة في القتال فقال له: انا يا دكتور في احسن حال، فقد وجدت عملا وتزوجت واني الان سعيد بزوجتى واولادي.



وأكاد اتساءل لماذا خلق الله لنا ذراعين ؟ واحدا تكفي.





ويقارن ادلر بين هذين الشابين ويبرر قيم الشجاعة في مجابهة الحياة وما تحمل من كوارث ومحن.



فإذا احدنا يلقي هذه الكوارث والمحن بقلب حي وجريء ووجه ضاحك ساخر من تقلبات الدنيا.



وما ان يفيق من الصدمة حتى يشرع في تجديد حياته ويكافح في تفاؤل وكبرياء، لا يلين ولا يتضعضع، فلا تمضي السنوات حتى يكون قد وصل الى القمة.



ونحن حين نتأمل حياته، نرى ان الصدمة قد زادته عنادا وتشبثا بالنجاح، في حين ان الآخر قد هان وتضعضع ونام الى الكارثة راضيا بها، مستسلما وكأنه قد فرح بها، وكأن الاصابة زودته بالعذر الذي يتيح له النوم والكسل وتجنب المسؤليات والرضا بان يعوله غيره.

ويعزو ادلر هذا الفرق العظيم بين هذين الشابين الى ان احدهما قد تعود منذ زمن الطفولة ان يكون شجاعا يتحدى ويتصدى في حين تعوًد الآخر ان يجبن ويفر ويستكين.





وهذا الذي يقوله ادلر حق.



ولكن يجب ان لا تكون تربيتنا السيئة في الطفولة عذر في ان نستكين للكوارك متى تقع بنا، فإذا لم نكن قد تعودنا الشجاعة فيجب ان نشرع في تعودها نجابه الدنيا بوجه ضاحك وقلب جريء ونغالب الكارثة ولا نعترف بالهزيمة.



ويجب ان نذكر ذلك القائد العظيم الذي قال: ان الجيش لن يهزم مادام لا يعترف بالهزيمة.

* مقتبس من كتاب طريق المجد للشباب للعلامة سلامة موسى

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