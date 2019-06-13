الدفاع المدني يكافح حريقا نشب في بقايا محصول الحنطة بقضاء بلدروز

2019/06/13 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كافحت فرق الدفاع المدني في ديالى حريقا نشب في بقايا محصول الحنطة شرق بعقوبة .وقال مصدر في الدفاع المدني اليوم ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على نيران نشبت في مساحات واسعة من بقايا محصول الحنطة في قرية امام عسكر التابعة لقضاء بلدروز شرق بعقوبة وأخمادها بوقت قياسي .واضاف ان الحادث تسبب بخسائر مادية […]

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