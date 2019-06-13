لماذا في البحرين؟

2019/06/13 | 20:18

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منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وتلميذ خائب في السياسة والاقتصاد والتاريخ يحاولان يثبت لاستاذه أنه الوحيد القادر على ابتكار حل...

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