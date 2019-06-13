تجاوزات الأراضي تطال جهاز امني.. هذه التفاصيل

2019/06/13 | 20:18

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن قيام مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة بتنفيذ عمليَّـ...

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