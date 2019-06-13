خاص.. أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

2019/06/13 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت "العربية" على فيديو حصري يظهر لحظة سقوط الصاروخ الحوثي على مطار أبها السعودي.وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح أنه عند الساعة (02:21)

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