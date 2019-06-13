بالفيديو... لحظة تعرض مطار أبها الدولي لاعتداء حوثي

2019/06/13 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بثّت «الشرق الأوسط» عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الخميس)، مقطع فيديو للحظة تعرض مطار أبها الدولي (جنوب السعودية) لهجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي فجر الأربعاء، سجّلته كاميرات المراقبة بالمطار وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس أن الحوثيين استهدفوا مطار أبها المدني بمقذوف سقط في صالة القدوم، ما أدى إلى إصابة 26 مسافرا من جنسيات مختلفة، بينهم نساء.وتعهد «التحالف» برد صارم ضد الميليشيات الحوثية، وقال المتحدث باسمه العقيد الركن تركي المالكي: «سنتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين».وأضاف أنه «ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».ونشرت وكالات عالمية صوراً جديدة للأضرار التي لحقت بمطار أبها، بينما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالاعتداء.ولقي الهجوم الإرهابي إدانات عربية ودولية باعتباره «تصعيداً خطيراً» يقوض أمن واستقرار المنطقة، وشددت دول ومنظمات على رفضها للاعتداء الذي استهدف منشآت مدنية وأعيانا مدنيين، مؤكدة على وقوفها ودعمها التام للسعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.





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