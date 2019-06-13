تسوية بلاغات شيكات بـ 705 ملايين في مركز شرطة المرقبات

2019/06/13 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت البلاغات الجنائية المقلقة في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات بنسبة 2 في المئة عام 2018 مقارنة بعام 2017، كما

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