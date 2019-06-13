قرود تشعل خلافاً بين جارين في الشارقة

2019/06/13 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه شخص آسيوي الجنسية تهمة إتلاف منزل جاره بواسطة مجموعة من القرود يربيها داخل بيته.وبحسب تحقيقات النيابة العامة

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