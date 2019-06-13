جامعة عجمان ترعى قمة البيانات التعليمية في لندن

2019/06/13 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعت جامعة عجمان فعاليات قمة البيانات التعليمية «إديو داتا» الدولية، التي نظمتها مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات

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