هل تغيرت الخطة من قتل الأمريكان الى تفجير الناقلات..؟؟

2019/06/13 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقالات:- محمد توفيق علاوي لقد عاد الهدوء النسبي الى منطقة الخليج العربي بسبب موقف ايران واميركا لسحب فتيل الازمة، وتبادل التصريحات الايجابية والرسائل والوفود بين الطرفين وتدخل اكثر من دولة للوصول إلى اتفاق، ولكن كما تطرقنا في مقال سابق فهذه النتيجة لا تصب في مصلحة اسرائيل، وإن هذه الفرصة قد لا تتكرر لإسرائيل لتدمير البرنامج […]

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