2019/06/13 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن رفعها الكتل الكونكريتية من محيط الهيئة العامة للضرائب قرب ساحة زبيدة وسط العاصمة.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية، تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط الهيئة العامة للضرائب/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط هيئة الضرائب وسط بغداد وكالة خطوة برس.

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